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Названо найвисокооплачуванішого актора року

За версією журналу Forbes, найвисокооплачуванішим актором року став Дуейн Джонсон.

Названо найвисокооплачуванішого актора року

Дуейн Джонсон завдяки фільмам Форсаж: Хоббс і Шоу і Хмарочос, а також серіалу Футболісти і рекламному контракту з брендом Under Armour став найвисокооплачуванішим актором 2019 року.

Він за період з 1 червня 2018 по 1 червня 2019 заробив $89,4 млн.

У 2018 році він поступився першістю Джорджу Клуні, який успішно продав свою компанію-виробника текіли. Однак доходи Джонсона за 2018 рік були більше – $119 млн.

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Друге і третє місце у рейтингу зайняли зірки франшизи Месники Кріс Хемсворт – $76,4 млн і Роберт Дауні-молодший – $66 млн.

У десятку також увійшли Акшай Кумар, Джекі Чан, Бредлі Купер, Адам Сендлер, Кріс Еванс, Пол Радд і Вілл Сміт.

Рейтинг найвисокооплачуваніших актрис буде опублікований 23 серпня.

До речі, журнал Forbes опублікував рейтинг 100 найбільш високооплачуваних знаменитостей.

Джерело: Mirror

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