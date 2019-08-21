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Тіна Кароль виконає гімн України під час Ходи Гідності на День незалежності

Гімн України на День незалежності виконає популярна співачка Тіна Кароль.

Тіна Кароль виконає гімн України під час Ходи Гідності на День незалежності

Гімн України під час урочистої Ходи Гідності на День незалежності в центрі Києва заспіває Тіна Кароль.

Це стало відомо з відео, на якому співачка репетирує.

Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів

– Надзвичайно щаслива перебувати в цей історичний момент з президентом України Володимиром Зеленським. Звучати, надихати, пишатись нашим президентом і батьківщиною, – зазначила Кароль.

Раніше  Факти ICTV писали, куди піти на День незалежності у Києві.

Фото: tina_karol

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