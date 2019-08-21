PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

З Кіану Рівзом – Матриця 4 офіційно анонсована

Офіційно підтверджена робота над фільмом Матриця 4, в якому зніматимуться Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс.

Кіану Рівз

Режисером фільму Матриця 4 буде Лана Вачовскі, яка працювала над оригінальною стрічкою разом зі своєю сестрою Ліллі.

Також на роль Нео повинен повернутися Кіану Рівз, а на роль Трініті – Керрі-Енн Мосс.

– Багато тем, які Ліллі і я порушували 20 років тому про нашу реальність, тепер ще більш актуальні. Я дуже рада, що ці персонажі повернулися в моє життя, і вдячна за ще один шанс попрацювати з моїми друзями, – сказала Вачовскі.

Читайте: Рецензія на фільм Одного разу в Голлівуді: не засинайте з Тарантіно

Сценарій фільму написала Лана разом з романістами Олександром Хемоном і Девідом Мітчеллом.

Наразі невідомо, на який рік запланований реліз фільму.

До слова, кіностудія Disney планує зняти ремейк фільму Сам удома.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Від комедії до драми: афіша кінотеатрів на День незалежності
Глава Держкіно Іллєнко подав у відставку
Рецензія на фільм Одного разу в Голлівуді: не засинайте з Тарантіно
Від епізоду до Оскара: які актори родом з України здобули славу в Голлівуді
Синя безодня 2: Сталлоне прийшов на прем’єру фільму, щоб підтримати дочку
Український серіал Кріпосна б’є рекорди в Польщі – причина
Людина-павук і Король Лев: що подивитися влітку в кіно
На будь-який смак! Найкрутіші прем’єри серпня у кіно
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка