Офіційно підтверджена робота над фільмом Матриця 4, в якому зніматимуться Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс.

Режисером фільму Матриця 4 буде Лана Вачовскі, яка працювала над оригінальною стрічкою разом зі своєю сестрою Ліллі.

Також на роль Нео повинен повернутися Кіану Рівз, а на роль Трініті – Керрі-Енн Мосс.

– Багато тем, які Ліллі і я порушували 20 років тому про нашу реальність, тепер ще більш актуальні. Я дуже рада, що ці персонажі повернулися в моє життя, і вдячна за ще один шанс попрацювати з моїми друзями, – сказала Вачовскі.

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Сценарій фільму написала Лана разом з романістами Олександром Хемоном і Девідом Мітчеллом.

Наразі невідомо, на який рік запланований реліз фільму.

До слова, кіностудія Disney планує зняти ремейк фільму Сам удома.