Російська співачка Лоліта влаштувала дикі танці у напівпрозорій сукні на премії Nursultan Music Awards у столиці Казахстану.
Епатажна співачка Лоліта Мілявська “засвітила” нижню білизну під час запальних танців на сцені Nursultan Music Awards, який проходив у Нур-Султані.
Під час свого виступу співачка кілька разів піднімала спідницю напівпрозорої сукні. Також чутно, що артистка співає під фонограму.
Читайте: Віра Брежнєва впала під сценою і зганьбилася з фонограмою
Людям такий виступ не припав до смаку і вони закидали зірку гнівними коментарями:
– Лоліта танцює, фонограма йде, люди у захваті.
– Відколи незграбні руху бегемота під фанеру називаються запальним виступом?!,
– Це виглядає моторошно і принизливо.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Лолита Милявская @lolitamilyavskaya привела в восторг зрителей премии Nursultan Music Awards, прошедшей сегодня в столице Казахстана. Во время своего и без того зажигательного выступления Лола скинула неудобные туфли и продемонстрировала бодрые хореографические па, а заодно и фигуру в полупрозрачном платье. Казахстанцы приняли выступление Лолиты овацией. #лолита #нурсултан #танцы А как вам танец?
До речі, Лоліта любить епатувати публіку, через що не раз ставала предметом жартів. У 2017 році зірка з’явилася на фестивалі Спека у Баку у “голому” комбінезоні і відразу стала об’єктом фотожаб.