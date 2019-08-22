PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Співала під фонограму і показала білизну: Лоліта зганьбилася під час виступу у Казахстані

Російська співачка Лоліта влаштувала дикі танці у напівпрозорій сукні на премії Nursultan Music Awards у столиці Казахстану.

Співала під фонограму і показала білизну: Лоліта зганьбилася під час виступу у Казахстані

Епатажна співачка Лоліта Мілявська “засвітила” нижню білизну під час запальних танців на сцені Nursultan Music Awards, який проходив у Нур-Султані.

Під час свого виступу співачка кілька разів піднімала спідницю напівпрозорої сукні. Також чутно, що артистка співає під фонограму.

Читайте: Віра Брежнєва впала під сценою і зганьбилася з фонограмою

Людям такий виступ не припав до смаку і вони закидали зірку гнівними коментарями:

– Лоліта танцює, фонограма йде, люди у захваті.

– Відколи незграбні руху бегемота під фанеру називаються запальним виступом?!,

– Це виглядає моторошно і принизливо.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Лолита Милявская @lolitamilyavskaya привела в восторг зрителей премии Nursultan Music Awards, прошедшей сегодня в столице Казахстана. Во время своего и без того зажигательного выступления Лола скинула неудобные туфли и продемонстрировала бодрые хореографические па, а заодно и фигуру в полупрозрачном платье. Казахстанцы приняли выступление Лолиты овацией. #лолита #нурсултан #танцы А как вам танец?

Публикация от SUPER (@super.ru)

До речі, Лоліта любить епатувати публіку, через що не раз ставала предметом жартів. У 2017 році зірка з’явилася на фестивалі Спека у Баку у “голому” комбінезоні і відразу стала об’єктом фотожаб.

Фото: УНІАН

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Лоліту екстрено госпіталізували під час концерту
Лоліта заспівала пісню Океану Ельзи в анексованому Криму
Лоліта без макіяжу представила чорно-білий кліп
Лоліта у капцях та нічній сорочці влаштувала дикі танці у Нью-Йорку
Зате є секс: Лоліта відповіла на “уродський” комбінезон
Лоліта у “голому” комбінезоні стала об’єктом фотожаб
Лоліта: Ви робите все, щоб я, б…, забула українську мову
Лоліта не зможе в’їжджати в Україну протягом трьох років
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка