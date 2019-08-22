Російська співачка Лоліта влаштувала дикі танці у напівпрозорій сукні на премії Nursultan Music Awards у столиці Казахстану.

Епатажна співачка Лоліта Мілявська “засвітила” нижню білизну під час запальних танців на сцені Nursultan Music Awards, який проходив у Нур-Султані.

Під час свого виступу співачка кілька разів піднімала спідницю напівпрозорої сукні. Також чутно, що артистка співає під фонограму.

Читайте: Віра Брежнєва впала під сценою і зганьбилася з фонограмою

Людям такий виступ не припав до смаку і вони закидали зірку гнівними коментарями:

– Лоліта танцює, фонограма йде, люди у захваті. – Відколи незграбні руху бегемота під фанеру називаються запальним виступом?!, – Це виглядає моторошно і принизливо.

До речі, Лоліта любить епатувати публіку, через що не раз ставала предметом жартів. У 2017 році зірка з’явилася на фестивалі Спека у Баку у “голому” комбінезоні і відразу стала об’єктом фотожаб.