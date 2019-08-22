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Тарантіно стане батьком вперше

Відомий голлівудський режисер Квентін Тарантіно вперше стане татом.

квентін тарантіно

Дружина американського режисера Квентіна Тарантіно співачка Даніела Пік вагітна.

Це помітили журналісти одного американського видання.

Терміни вагітності не повідомляються.

Читайте: Рецензія на фільм Одного разу в Голлівуді: не засинайте з Тарантіно

До слова, 56-річний Квентін Тарантіно та 35-річна Даніела Пік одружилися у 2018 році. Пара познайомилася у 2009 році, коли режисер презентував у Ізраїлі свій фільм Безславні виродки.

Цей шлюб став першим для режисера. Раніше він говорив, що зробив вибір на користь кіно.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Тарантіно назвав улюблені треки зі своїх фільмів.

Джерело: People

Фото: Daniella Pick

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