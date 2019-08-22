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У Детройті розстріляли автомобіль репера – є жертва

У США розстріляли автомобіль, в якому їхав репер Tee Grizzley. Внаслідок події загинула його арт-директор.

Tee Grizzley

У Детройті (США) невідомий розстріляв автомобіль репера Tee Grizzley.

Вналідок події загинула його 41-річна арт-директор Джобін Браун, сам виконавець не постраждав.

Читайте: У США застрелили репера Young Greatness

Стрілець підійшов до автомобіля, коли той припарковувався, з якого вже вийшов виконавець, і відкрив вогонь. Нападник зробив чотири постріли.

Водій авто розповів поліцейським, що спочатку почув крик жінки, після чого стрілок і відкрив вогонь.

Раніше Факти ICTV писали, що в місті Комптон (США) невідомі розстріляли репера Slim 400 посеред вулиці.

Фото: tee_grizzley

Джерело: TMZ

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