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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Вийшов трейлер драми Сирітський Бруклін про детектива із синдромом Туретта

У мережі опублікували трейлер кримінальної драми Сирітський Бруклін.

Вийшов трейлер драми Сирітський Бруклін про детектива із синдромом Туретта

Студія Warner Bros. опублікувала трейлер кримінальної драми Сирітський Бруклін.

Події в картині розгортаються в Нью-Йорку (США) у 1950-х роках.

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Режисером і сценаристом картини виступив Едвард Нортон (Американська історія Х, Бійцівський клуб). Також він зіграв головного героя – приватного детектива із синдромом Туретта, який розслідує вбивство свого наставника.

Синдром Туретта – це розлад центральної нервової системи, що характеризується посмикуваннями м’язів обличчя, шиї і плечового пояса, а також мимовільними рухами губ та язика. До слова, синдром Туретта має популярна виконавиця Біллі Айліш.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі опублікували трейлер військової драми 1917 про Першу світову війну, в якій зіграв Бенедикт Камбербетч.

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