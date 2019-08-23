Відома бразильська модель Ізабель Гулар опублікувала фотографії з відпочинку в Італії.
34-річна модель з Бразилії Ізабель Гулар вирішила показати фанатам як проходить її відпустка в Італії.
В Італії модель відпочиває на місцевих пляжах.
На знімках Гулар позує в яскравих купальниках.
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Навіть під час відпочинку вона не залишилася байдужою до лісових пожеж в Амазонії і виступила за порятунок природи.
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До слова, супермодель Хайді Клум опублікувала пікантне фото з медового місяця.
Фото: Izabel Goulart