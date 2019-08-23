Відома бразильська модель Ізабель Гулар опублікувала фотографії з відпочинку в Італії.

34-річна модель з Бразилії Ізабель Гулар вирішила показати фанатам як проходить її відпустка в Італії.

В Італії модель відпочиває на місцевих пляжах.

На знімках Гулар позує в яскравих купальниках.

Читайте: Актор Дуейн Джонсон таємно одружився на Гаваях

Навіть під час відпочинку вона не залишилася байдужою до лісових пожеж в Амазонії і виступила за порятунок природи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart) 16 Авг 2019 в 9:34 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart) 14 Авг 2019 в 9:44 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart) 14 Авг 2019 в 9:44 PDT

До слова, супермодель Хайді Клум опублікувала пікантне фото з медового місяця.

Фото: Izabel Goulart