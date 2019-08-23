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Ізабель Гулар показала яскраві фото з відпочинку в Італії

Відома бразильська модель Ізабель Гулар опублікувала фотографії з відпочинку в Італії.

Ізабель Гулар

34-річна модель з Бразилії Ізабель Гулар вирішила показати фанатам як проходить її відпустка в Італії.

В Італії модель відпочиває на місцевих пляжах.

На знімках Гулар позує в яскравих купальниках.

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Навіть під час відпочинку вона не залишилася байдужою до лісових пожеж в Амазонії і виступила за порятунок природи.

 

 

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Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart)

До слова, супермодель Хайді Клум опублікувала пікантне фото з медового місяця.

Фото: Izabel Goulart

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