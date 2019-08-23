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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Присвячуємо Батьківщині: MOZGI представили кліп на україномовну пісню

Ггруппа Mozgi представила новий кліп на україномовну пісню 999, присвятивши її батьківщині і українцям.

Mozgi

Группа Mozgi представила чорно-білий кліп на україномовну пісню 999, приурочивши прем’єру до Дня незалежності.

Назву пісні музиканти зачитують англійською мовою, обігруючи співзвуччя англійською nine-nine-nine і українською най-най-най.

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У композиції описується все, чим багата Україна та її громадяни. Зйомки відео проходили на Слобідському ринку Одеси, в Запорізькій школі-інтернаті Козацький ліцей, Первомайському кар’єрі Граніт, на Авдіївському коксохімічному заводі та на одній із СТО на трасі Київ-Одеса. Головним героями кліпу стали звичайні українці.

– Присвячуємо Батьківщині та всім українцям, гідним жити у найкращій країні. Треба лише трохи почекати і все буде, – йдеться в описі відео.

Раніше Факти ICTV писали, що українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona випустила кліп на пісню Велика й смiшна.

Фото: mozgiband

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