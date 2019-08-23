Український співак Олег Винник презентував нову пісню Сльози на землі.
Напередодні Дня незалежності Олег Винник представив нову пісню Сльози на землі.
У композиції присутні етнічні мотиви, а текст і музика гармонійно поєднуються. Особливого колориту надає сильний програш і пронизливе виконання.
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Пісня відображає “крик душі кожного, хто переживав втрати”.
– Прислухайтеся до слів цієї пісні. Я дуже хочу, щоб вона спонукала до відновлення миру у нашій країні, – прокоментував Винник.
До речі, группа Mozgi представила новий кліп на україномовну пісню 999, присвятивши її батьківщині і українцям.
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