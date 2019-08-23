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Сльози на землі. Винник презентував патріотичну пісню до Дня незалежності

Український співак Олег Винник презентував нову пісню Сльози на землі.

Сльози на землі. Винник презентував патріотичну пісню до Дня незалежності

Напередодні Дня незалежності Олег Винник представив нову пісню Сльози на землі.

У композиції присутні етнічні мотиви, а текст і музика гармонійно поєднуються. Особливого колориту надає сильний програш і пронизливе виконання.

Читайте: Винник та ONUKA: як Львів святкуватиме День незалежності

Пісня відображає “крик душі кожного, хто переживав втрати”.

– Прислухайтеся до слів цієї пісні. Я дуже хочу, щоб вона спонукала до відновлення миру у нашій країні, – прокоментував Винник.

До речі, группа Mozgi представила новий кліп на україномовну пісню 999, присвятивши її батьківщині і українцям.

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