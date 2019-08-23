День Незалежності України святкують 24 серпня. Що подивитися на День незалежності, читайте у добірці Фактів ICTV.

День незалежності – це саме той час, коли варто переглянути знамениті українські фільми, котрі розповідають історичні перипетії нашого народу.

Нескорений

Нескорений – це трагізм долі Романа Шухевича, людини, яка відрубала за собою все. Фанатика, патріота – Нескореного. Про героїчний життєвий шлях і боротьбу Головного командира УПА генерала Романа Шухевича, який віддав життя за Незалежність України.

Нескорений – це не тільки гострий динамічний сюжет, а й реальна спроба художніми засобами донести до глядача правду про події воєнного та повоєнного часу на Західній Україні.

Поводир

Стрічка розповідає про Україну 30-х років і американського інженера Майкла Шемрока, який разом з сином приїжджає до Харкова допомагати будувати соціалізм з усіма звідси витікаючими наслідками. Любовний трикутник, музика, вбивство та інтриги.

Під час трагічних подій хлопчик губиться та потрапляє до рук сліпого кобзаря (Станіслав Боклан) і від безвиході стає поводирем.

Кіборги

Це повнометражний художній фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва про бої в Донецькому аеропорту, під час збройного конфлікту на Донбасі.

Фільм знятий за оригінальним сценарієм Наталії Ворожбит. За сюжетом, доброволець з позивним Мажор (грає Макар Тихомиров), музикант і син впливових батьків, який потайки втік на війну.

Він намагається зрозуміти свою роль на цій війні, саму війну, і що буде після неї. Разом з ним ще шестеро військових, прототипами яких є реальні захисники аеропорту.

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Моя бабуся Фані Каплан

Це картина про закохану жінку Фанні Каплан, яку в 1918 році звинуватили в замаху на Леніна. Каплан – один із найвідоміших міфів радянської пропаганди. Однак у фільмі ця історія набуває зовсім іншого забарвлення.

До 1993 року справа Каплан зберігалася під грифом цілком таємно. Після її оприлюднення виявилося, що зі справи вирвані десять сторінок. Найбільше Каплан відома замахом на Леніна в 1918 році.

Чи була вона в цьому винна? Фільм не дає прямих відповідей на це питання.

Він являється роздумами, припущеннями, де образ і життя Каплан стає не тільки центром фільму, а й певною метафорою, втіленням трагічних, абсурдних і потворних реалій жовтневого перевороту.

Тіні незабутих предків

Трилер Любомира Левицького заснований на давніх українських легендах, а зйомки відбувалися в українських Карпатах.

За сюжетом, двадцятирічний юнак Ваня (його зіграв онук Богдана Ступки Дмитро) живе звичайним студентським життям, страждаючи від нерозділеного кохання.

Але одного разу він стає причиною зникнення згарти – гуцульської прикраси релігійного призначення, яку було знайдено в Карпатах і передано університету, як цінний експонат.

Нагадаємо, фільм Додому представлятиме Україну у національному відборі на висування на премію Оскар.