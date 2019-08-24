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Плейліст українських пісень до Дня незалежності

Українські пісні на День незалежності зможуть підняти патріотичний дух. Плейліст української музики слухайте на Фактах ICTV.

Плейліст українських пісень до Дня незалежності

До Дня незалежності України ми зробили добірку пісень, що стали хітами в Україні. Більшість із них написані з надією на велике майбутнє нашої країни і незламною вірою в людство.

Океан Ельзи – Мить

Святослав Вакарчук назвав цю пісню найважливішою серед усієї творчості. Історія цієї композиції для нього не менш важлива, ніж сама пісня.

– Мить – особлива. Я написав її в лютому 2015 року під час трагічних подій на Сході. Написав дуже емоційно, взяв гітару, і разом з мелодією почали з’являтися слова, а за 15 хвилин пісня була майже готова, – зазначив Вакарчук.

BRUTTO – Вечірнє сонце

Гурт Brutto зробив подарунок поціновувачам українського слова. Музиканти на чолі з Сергієм Міхалком записали пісню на вірші поетеси Ліни Костенко.

Учасники Brutto поклали на музику відомий твір Вечірнє сонце – рефлексію на тему зрілості та усвідомлення скінченності людського буття та подяки за всі блага.

Джамала – 1944

Переможна для України пісня 1944 сколихнула весь світ. Композиція розповідає про трагедію кримськотатарського народу і сім’ї співачки зокрема.

На написання цієї композиції Джамалу надихнула розповідь прабабусі про трагедію 1944 року.

Тартак – Жити

– Пісня Жити для мене найважливіша у нашому альбомі Ввічність. Вона є останньою, п’ятнадцятою, піснею в альбомі й, ніби, підбиває підсумок усьому сказаному в чотирнадцяти попередніх, – написав лідер гурту Сашко Положинський.

Крихітка – Без імені

Український гурт Крихітка має у своєму доробку знаковий кліп на пісню Без імені, яка присвячена волонтерському руху в Україні.

У кліпі використані уривки СМС-переписки між волонтерами та військовими. Солістка гурту Каша Сальцова співає про те, що торкнулося кожного українця, незалежно від статі і віку.

Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів

ТНМК – Українська мрія

Мотиваційний кліп Українська мрія став вже тридцятим у відеографії ТНМК.

– Так вже трапилось, що всі ми живемо саме зараз, коли триває війна, але головний бій, навіть на цій війні – це бій з самим собою, зі своїм внутрішнім драконом.

І тільки той насправді заслуговує на шану, хто розуміє, що боятися – то дурна справа, треба битися з ним, щиро та всіма силам. Адже тільки таким може бути шлях справжнього Воїна, – прокоментував Фагот.

Гурт Гайдамаки та Тоня Матвієнко – Ой, у лузі червона калина

Ця українська народна співанка відома як марш Січових Стрільців, а також часто виконувалася у підрозділах УПА, тому такий вибір твору музикантами не є випадковим.

– Це символічна боротьба світлих позитивних сил із темрявою, у нашому випадку, це втілення боротьби України за свою незалежність.

Ми хотіли, щоб ця пісня прозвучала як передача атмосфери боротьби наступному поколінню, – розповів лідер Гайдамаків Олександр Ярмола.

Kozak System – Подай Зброю

Kozak System подарували світові пісню, яка стала гімном 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

Автором пісні Подай Зброю став Гліб Бабич з позивним Лєнтяй (командир взводу). За його словами, у своїй роботі Kozak System таки вдалося дуже влучно підхопити та розвинути початкову мелодику і текст, створивши козацьку композицію.

– Це ілюстрація нашої єдності. Тих, хто захищає, і тих, хто підтримує захисників, – зазначив командир.

СКАЙ – Україно

Це дуже красива і глибока пісня, слова якої знає більшість людей нашої країни.

– Композиція дуже близька особисто мені по духу і настрою, думаю, як і багатьом українцям, – розповідає незмінний лідер С.К.А.Й. Олег Собчук.

Христина Панасюк – Камуфляжне серце

Співачка стала відомою завдяки пісням про війну, які пише та співає для кожного воїна.

– Співаю про те, що на душі, що болить, за що радію і про що хвилююся, – зазначає Христина Панасюк.

Христина Соловій – Стежечка

Презентація музичної роботи символічно відбулася вчора у День соборності України.

– Ця композиція написана близько п’яти років назад, а її текст взагалі у минулому сторіччі. Це дуже хвилююче, що саме у День соборності України, їм судилося зійтися в єдиному часі та просторі, ставши супроводом фільму Крути 1918, – коментує Христина Соловій.

Океан Ельзи – Не твоя війна

– Коли ми зможемо взяти на себе відповідальність і зміцнитися духом, тоді ми перестанемо брати участь у чужих війнах, – каже Святослав Вакарчук.

Раніше Факти ICTV писали, як працюють банки на День незалежності 2019.

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