Українські пісні на День незалежності зможуть підняти патріотичний дух. Плейліст української музики слухайте на Фактах ICTV.

До Дня незалежності України ми зробили добірку пісень, що стали хітами в Україні. Більшість із них написані з надією на велике майбутнє нашої країни і незламною вірою в людство.

Океан Ельзи – Мить

Святослав Вакарчук назвав цю пісню найважливішою серед усієї творчості. Історія цієї композиції для нього не менш важлива, ніж сама пісня.

– Мить – особлива. Я написав її в лютому 2015 року під час трагічних подій на Сході. Написав дуже емоційно, взяв гітару, і разом з мелодією почали з’являтися слова, а за 15 хвилин пісня була майже готова, – зазначив Вакарчук.

BRUTTO – Вечірнє сонце

Гурт Brutto зробив подарунок поціновувачам українського слова. Музиканти на чолі з Сергієм Міхалком записали пісню на вірші поетеси Ліни Костенко.

Учасники Brutto поклали на музику відомий твір Вечірнє сонце – рефлексію на тему зрілості та усвідомлення скінченності людського буття та подяки за всі блага.

Джамала – 1944

Переможна для України пісня 1944 сколихнула весь світ. Композиція розповідає про трагедію кримськотатарського народу і сім’ї співачки зокрема.

На написання цієї композиції Джамалу надихнула розповідь прабабусі про трагедію 1944 року.

Тартак – Жити

– Пісня Жити для мене найважливіша у нашому альбомі Ввічність. Вона є останньою, п’ятнадцятою, піснею в альбомі й, ніби, підбиває підсумок усьому сказаному в чотирнадцяти попередніх, – написав лідер гурту Сашко Положинський.

Крихітка – Без імені

Український гурт Крихітка має у своєму доробку знаковий кліп на пісню Без імені, яка присвячена волонтерському руху в Україні.

У кліпі використані уривки СМС-переписки між волонтерами та військовими. Солістка гурту Каша Сальцова співає про те, що торкнулося кожного українця, незалежно від статі і віку.

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ТНМК – Українська мрія

Мотиваційний кліп Українська мрія став вже тридцятим у відеографії ТНМК.

– Так вже трапилось, що всі ми живемо саме зараз, коли триває війна, але головний бій, навіть на цій війні – це бій з самим собою, зі своїм внутрішнім драконом. І тільки той насправді заслуговує на шану, хто розуміє, що боятися – то дурна справа, треба битися з ним, щиро та всіма силам. Адже тільки таким може бути шлях справжнього Воїна, – прокоментував Фагот.

Гурт Гайдамаки та Тоня Матвієнко – Ой, у лузі червона калина

Ця українська народна співанка відома як марш Січових Стрільців, а також часто виконувалася у підрозділах УПА, тому такий вибір твору музикантами не є випадковим.

– Це символічна боротьба світлих позитивних сил із темрявою, у нашому випадку, це втілення боротьби України за свою незалежність. Ми хотіли, щоб ця пісня прозвучала як передача атмосфери боротьби наступному поколінню, – розповів лідер Гайдамаків Олександр Ярмола.

Kozak System – Подай Зброю

Kozak System подарували світові пісню, яка стала гімном 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ.

Автором пісні Подай Зброю став Гліб Бабич з позивним Лєнтяй (командир взводу). За його словами, у своїй роботі Kozak System таки вдалося дуже влучно підхопити та розвинути початкову мелодику і текст, створивши козацьку композицію.

– Це ілюстрація нашої єдності. Тих, хто захищає, і тих, хто підтримує захисників, – зазначив командир.

СКАЙ – Україно

Це дуже красива і глибока пісня, слова якої знає більшість людей нашої країни.

– Композиція дуже близька особисто мені по духу і настрою, думаю, як і багатьом українцям, – розповідає незмінний лідер С.К.А.Й. Олег Собчук.

Христина Панасюк – Камуфляжне серце

Співачка стала відомою завдяки пісням про війну, які пише та співає для кожного воїна.

– Співаю про те, що на душі, що болить, за що радію і про що хвилююся, – зазначає Христина Панасюк.

Христина Соловій – Стежечка

Презентація музичної роботи символічно відбулася вчора у День соборності України.

– Ця композиція написана близько п’яти років назад, а її текст взагалі у минулому сторіччі. Це дуже хвилююче, що саме у День соборності України, їм судилося зійтися в єдиному часі та просторі, ставши супроводом фільму Крути 1918, – коментує Христина Соловій.

Океан Ельзи – Не твоя війна

– Коли ми зможемо взяти на себе відповідальність і зміцнитися духом, тоді ми перестанемо брати участь у чужих війнах, – каже Святослав Вакарчук.

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