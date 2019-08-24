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Сцена на даху і незвичний прапор: Руслана у День незалежності звернулася до українців

Співачка Руслана креативно привітала українців з Днем незалежності.

Сцена на даху і незвичний прапор: Руслана у День незалежності звернулася до українців

Руслана на сцені, яка знаходиться на даху її будинку, привітала українців з Днем незалежності. Ця сцена незвичайна, вона побудована на чистій енергії сонця і вітру.

Співачка звернулася до всіх українців з закликом починати робити енергію самостійно, чисту енергію сонця, вітру та землі.

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– Хочеш бути патріотом – будь за чисту землю своєї країни! Патріотом чистої країни! Хочеш бути зі світом та його надсучасними технологіями – знай, ніякий штучний інтелект не замінить тобі драйв твого серця, – написала Руслана.

До речі, раніше Руслана показала соціальний ролік, де вона танцює на вітряку.

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