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Опубліковано трейлер дев’ятого епізоду Зоряних війн

У мережі опублікували трейлер фільму Зоряні війни: Сходження Скайвокера.

Опубліковано трейлер дев’ятого епізоду Зоряних війн

У мережі з’явився трейлер фільму Зоряні війни: Сходження Скайвокера.

Дев’ятий епізод кіносаги стане фінальною частиною так званої саги про Скайвокерів.

У ролику показані уривки з попередніх частин Зоряних війн, а також підготовка до масштабного бою.

Крім того, у трейлері є шокуючий кадр, на якому Рей виглядає так, ніби приєдналася до темної сторони.

Читайте: Вийшов трейлер драми Сирітський Бруклін про детектива із синдромом Туретта

Прем’єра картини запланована на грудень цього року.

Нагадаємо, у мережі опублікували трейлер військової драми 1917 про Першу світову війну, в якій зіграв Бенедикт Камбербетч.

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