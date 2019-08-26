У мережі опублікували трейлер фільму Зоряні війни: Сходження Скайвокера.
У мережі з’явився трейлер фільму Зоряні війни: Сходження Скайвокера.
Дев’ятий епізод кіносаги стане фінальною частиною так званої саги про Скайвокерів.
У ролику показані уривки з попередніх частин Зоряних війн, а також підготовка до масштабного бою.
Крім того, у трейлері є шокуючий кадр, на якому Рей виглядає так, ніби приєдналася до темної сторони.
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Прем’єра картини запланована на грудень цього року.
Нагадаємо, у мережі опублікували трейлер військової драми 1917 про Першу світову війну, в якій зіграв Бенедикт Камбербетч.
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