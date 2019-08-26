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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Зірка Гри престолів зіграє у новому фільмі Marvel

Актор Кіт Герінгтон, відомий за роллю Джона Сноу у серіалі Гра престолів, зіграє у новому блокбастері Вічні від студії Marvel.

Гра престолів

Глава Marvel Кевін Фейдж під час фестивалю D23 заявив, що Кіт Герінгтон зіграє у новому блокбастері Вічні.

Гарінгтон зіграє у стрічці роль Дейна Вітмана, також відомого як Чорний Лицар. Сам актор поки не прокоментував свою роль.

Фільм Вічні заснований на однойменній серії коміксів видавництва Marvel про расу суперлюдей.

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Прем’єра стрічки запланована на листопад 2020 року.

Разом з Гарінгтоном у фільмі зіграють Сальма Хаєк, Анджеліна Джолі, Річард Медден, Браян Тайрі Генрі, Кумейл Нанджіані, Лорен Рідлофф і Дон Лі.

До слова, фінальна серія серіалу Гра престолів стала рекордною для телеканалу HBO.

Джерело: Deadline

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