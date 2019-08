Глава Marvel Кевін Фейдж під час фестивалю D23 заявив, що Кіт Герінгтон зіграє у новому блокбастері Вічні.

Гарінгтон зіграє у стрічці роль Дейна Вітмана, також відомого як Чорний Лицар. Сам актор поки не прокоментував свою роль.

Фільм Вічні заснований на однойменній серії коміксів видавництва Marvel про расу суперлюдей.

Прем’єра стрічки запланована на листопад 2020 року.

