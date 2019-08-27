Іноземні ЗМІ звернули увагу на українську співачку Alyona Alyona і її внесок в музичну естраду в Україні.
Альона Савраненко, яка тепер більш відома як Alyona Alyona, змінює обличчя жінок в українській музиці, аби вони не були просто “живими трусами”.
Інноваційними для України є і тексти співачки, які торкаються тем війни, фемінізму, соціальної справедливості тощо.
Спочатку Alyona Alyona писала пісні російською мовою, але згодом перейшла на українську, оскільки вона більш поетична.
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Завдяки співачці українська музика не намагається наслідувати Росію, а шукає власне натхнення і встановлює новий стандарт.
Також можливості для музикантів створили обмеження на російську музику в радіоефірі.
– Порожнечу заповнили такі унікальні українські виконавці, як Dakh Daughters, Latexfauna, 5 Vymir, Panivalkova, Yuko та Alina Pash, – пише The Independent.
До слова, український співак Олег Винник презентував пісню Сльози на землі.