У США відбулася 36 церемонія вручення нагород MTV Video Music Awards.

Найкращою артисткою за версією MTV Video Music Awards 2019 визнали Аріану Гранде, яка випустила сингл 7 Rings у січні 2019 року.

Найкращим відео року став кліп Тейлор Свіфт на пісню You Need to Calm Down.

Нагороду за найкращу пісню року забрав ремікс Old Town Road від Lil Nas X.











Серед номінацій також варто відзначити:

Найкращий новий артист – Біллі Айліш;

Найкраще рок-відео – Panic! At The Disco – High Hopes;

Відео назавжди – Тейлор Свіфт – You Need to Calm Down;

Найкраще поп-відео – Jonas Brothers – Sucker;

Найкраще хіп-хоп-відео – Cardi B – Money;

Найкраще R & B-відео – Normani ft. 6lack – Waves;

Найкраща хореографія – ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – Con Altura;

Спеціальна нагорода за найкращу пісню літа – Аріана Гранде & Social House – boyfriend.

