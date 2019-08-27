У Росії проходить пісенний конкурс для молодих виконавців Нова хвиля, на якому встигли засвітитися й українські артисти, зокрема Таїсія Повалій та Ані Лорак.

У Сочі (Росія) проходить міжнародний пісенний конкурс для молодих виконавців Нова хвиля 2019, де Україну представляє ANNA MARIA.

У перший день фестивалю на сцені заспівала українська співачка Світлана Лобода композицію Пуля-дура, а також нову пісню Алли Пугачової Живи спокойно, страна!.

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Крім того, конкурс не проігнорувала й Ані Лорак, яка виконала трек Разве ты любим.

Таїсія Повалій, не дивлячись на скандал з концертом у Києві, знову вирушила в РФ, де презентувала пісню Я буду твоя на Новій хвилі 2019.

Раніше Факти ICTV писали, що Ані Лорак показала фото нового бойфренда Єгора Глеба.

Фото: newwave_official