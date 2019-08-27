Різанина у літньому таборі – трейлер дев’ятого сезону Американської історії жахів
У мережі з’явився трейлер дев’ятого сезону Американської історії жахів: 1984, в якому розкажуть про різанину в літньому таборі.
У мережі опублікували трейлер дев’ятого сезону Американської історії жахів: 1984.
У новому сезоні події розгорнуться в літньому таборі Редвуд, де головних героїв починає переслідувати пацієнт, який втік з психіатричної лікарні неподалік. Саме він кілька років тому вбив кількох відвідувачів цього самого табору.