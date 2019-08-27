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Різанина у літньому таборі – трейлер дев’ятого сезону Американської історії жахів

У мережі з’явився трейлер дев’ятого сезону Американської історії жахів: 1984, в якому розкажуть про різанину в літньому таборі.

Різанина у літньому таборі – трейлер дев’ятого сезону Американської історії жахів

У мережі опублікували трейлер дев’ятого сезону Американської історії жахів: 1984.

У новому сезоні події розгорнуться в літньому таборі Редвуд, де головних героїв починає переслідувати пацієнт, який втік з психіатричної лікарні неподалік. Саме він кілька років тому вбив кількох відвідувачів цього самого табору.

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У дев’ятому сезоні грають Емма Робертс, Коді Ферн, Біллі Лурд, Меттью Моррісон, Анджела Бассетт та Анжеліка Росс.

Прем’єра запланована на 18 вересня.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі опублікували трейлер кримінальної драми Сирітський Бруклін.

Фото: ahsfx

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