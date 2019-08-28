PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Ані Лорак з 26-річним бойфрендом засвітилася в Сочі

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, приїхала на Нову хвилю в Сочі зі своїм бойфрендом, 26-річним саунд-продюсером Єгором Глібом.

Ані Лорак з 26-річним бойфрендом засвітилася в Сочі

Відео співачки з молодим бойфрендом з’явилося на одній з фан-сторінок Ані Лорак в Instagram. На кадрах  видно, як Лорак виходить з будівлі першою, а за нею нахиливши голову вниз йде Єгор Гліб.

Шанувальники помітили, що хлопець постійно ховає своє обличчя під кепкою, про що поспішили написати в коментарях під відео.

– Що ж це Гліб все обличчя приховує, немов соромиться або боїться чогось? Чому він ховає обличчя і очі? – пишуть коментатори.

Читайте: 13 років кохання! Ані Лорак розлучилася з чоловіком

 

View this post on Instagram

 

A post shared by ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) on

До речі, раніше Ані Лорак показала фото нового бойфренда Єгора Глеба.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка