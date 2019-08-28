Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, приїхала на Нову хвилю в Сочі зі своїм бойфрендом, 26-річним саунд-продюсером Єгором Глібом.

Відео співачки з молодим бойфрендом з’явилося на одній з фан-сторінок Ані Лорак в Instagram. На кадрах видно, як Лорак виходить з будівлі першою, а за нею нахиливши голову вниз йде Єгор Гліб.

Шанувальники помітили, що хлопець постійно ховає своє обличчя під кепкою, про що поспішили написати в коментарях під відео.

– Що ж це Гліб все обличчя приховує, немов соромиться або боїться чогось? Чому він ховає обличчя і очі? – пишуть коментатори.

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View this post on Instagram A post shared by ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___) on Aug 25, 2019 at 1:09pm PDT

До речі, раніше Ані Лорак показала фото нового бойфренда Єгора Глеба.