Warner Bros представили фінальний трейлер картини Джокер від режисера Тодда Філліпса.

У ролику показали трансформацію Джокера з коміка до бандита, на чому і буде сконцентрований сюжет. У 80-ті роки в Готем Артур Флек намагається нести людям добро, але у підсумку божеволіє через людську жорстокість.

Головну роль у фільмі виконав Хоакін Фенікс, який погодився зіграти Артура Флека, тому що Джокер не схожий на жоден інший кінокомікс.

Стрічка вже отримала вікової рейтинг R (18 +), тому нам не варто очікувати стандартного бойовика з супергероями.

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До слова, студія Marvel випустила спеціальний трейлер до фільму Месники: Завершення.