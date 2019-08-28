Суддя Нацвідбору Євробачення 2019 Євген Філатов показав пікантне фото.
Євген Філатов, який двічі займав суддівське крісло на Нацвідборі Євробачення 2019, знявся повністю голим.
Він стоїть навпроти вікна, демонструючи сідниці.
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Таке нескромне фото здивувало шанувальників Філатова:
– У мене ледве телефон з рук не випав.
– У чому посил?
– Шок-контент, ну просто.
– Я чомусь підвищив яскравість на телефоні.
До речі, Факти ICTV пропонують обрати найапетитніші сідниці українського шоубізу.
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