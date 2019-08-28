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Суддя Нацвідбору Євробачення Філатов повністю оголився

Суддя Нацвідбору Євробачення 2019 Євген Філатов показав пікантне фото.

Суддя Нацвідбору Євробачення Філатов повністю оголився

Євген Філатов, який двічі займав суддівське крісло на Нацвідборі Євробачення 2019, знявся повністю голим.

Він стоїть навпроти вікна, демонструючи сідниці.

Читайте: Були одержимі: Майлі Сайрус зі своєю дівчиною ледь не зайнялися сексом у барі

Таке нескромне фото здивувало шанувальників Філатова:

– У мене ледве телефон з рук не випав.

– У чому посил?

– Шок-контент, ну просто.

– Я чомусь підвищив яскравість на телефоні.

До речі, Факти ICTV пропонують обрати найапетитніші сідниці українського шоубізу.

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