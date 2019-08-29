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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Майкл Джексон: 5 фактів про короля поп-музики

Майкл Джексон – легендарний музикант, чудовий танцюрист, автор пісень та філантроп. 29 серпня він міг би святкувати своє 61 день народження. Найцікавішу інформацію про співака читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Майкл Джексон: 5 фактів про короля поп-музики

Майкла Джексона не стало в червні 2009 року, але музика його жива до сьогодні.

До дня народження музичної легенди розповідаємо цікаві факти з життя Майкла Джексона.

Запатентував антигравітаційні туфлі

Кліп Майкла Джексона на пісню Smooth Criminal залишив більшість фанатів співака з відвислою щелепою, адже під час танцю він порушив всі закони гравітації.

Нахил Майкла Джексона на 45 градусів

У самому кліпі Майкл з танцюристами використовували приховані мотузки, які допомагали їм повернутися у вертикальне положення, але потім Джексон придумав інший спосіб.

Майкл створив “антигравітаційні туфлі”, каблук яких прикріплювався до кілочка на сцені, що і дозволяло робити трюк. Завдяки цьому винаходу Майкл і його танцюристи показували цей номер на різних сценах по всьому світу.

Король поп-музики

Майкл Джексон – найуспішніший виконавець в історії поп-музики, володар 15 премій Греммі. 25 раз занесений в Книгу рекордів Гіннесса. Кількість проданих в світі записів Джексона становить один мільярд копій.

До слова, він став першим афроамериканцем, що з’явився в ефірі MTV.

Мріяв зіграти Людину-павука

Глава Marvel Стен Лі розповідав, що Майкл Джексон намагався купити Marvel Comics, коли компанія зіткнулася з фінансовими труднощами. Майкл Джексон мріяв зіграти Людину-павука у фільмі Marvel.

На жаль, сторони не змогли домовитися, Майклу Джексону довелося забути про мрію зіграти популярного героя коміксів, і в кінцевому підсумку Marvel викупила Disney.

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Майкл Джексон

Здобув зірки на алеї слави

У Майкла Джексона дві зірки на Алеї слави в Лос-Анджелесі. Одна іменна зірка належить йому, інша – Jackson 5.

Брати Джекі, Тіто, Джермейн, Марлон і Майкл Джексон увійшли до основного складу групи, створеної після виступу колективу The Jackson Brothers, учасниками якої були троє старших братів.

Звинувачували в розбещенні дітей

У 1993 році Джексону висунуто обвинувачення у розбещенні неповнолітнього хлопця. Пізніше батьки відізвали позов. Згодом ситуація повторилась у 2003 році. Судова тяганина тривала дуже довго, але в результаті співака виправдали.

Раніше Факти ICTV писали, що 40-річний Джеймс Сейфчак і 36-річний Уейд Робсон дали інтерв’ю, в якому звинуватили поп-співака Майкла Джексона у спробі згвалтування і розбещенні.

Фото: Dreamstime

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