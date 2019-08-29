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Новий Папа: вийшов тизер до 2 сезону серіалу з Джудом Лоу

Телеканал НВО випустив тизер другого сезону серіалу Молодий Папа, який буде називатися Новий Папа.

новый папа

Тизер серіалу Новий Папа з Джудом Лоу опублікований телеканалом НВО. Другий сезон включатиме 10 епізодів.

У ролику Джуд Лоу в білих плавках йде у сповільненій зйомці по пляжу під захоплені погляди дівчат.

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Згідно сюжету американський 47-річний Ленні Белардо (Джуд Лоу – Ред.) став папою Пієм XIII – одним з наймолодших в історії Пап римських.

Також в серіалі знялися Джон Малкович і Мерилін Менсон.

Прем’єра другого сезону очікується в листопаді.

Раніше в мережі опублікували трейлер фільму Стриптизерки, в якому зіграють Дженніфер Лопес і Cardi B.

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