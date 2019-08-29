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Помер актор Олександр Числов

Олександр Числов помер у віці 54 років.

Помер актор Олександр Числов

Відомий радянський і російський актор Олександр Числов помер в одній з московських лікарень. Кінозірка помер, не доживши майже два місяці до ювілею.

Факт смерті підтвердили в Гільдії акторів Союзу кінематографістів Росії.

Варто зазначити, що за тиждень до смерті, Олександр Числов в ефірі програми Андрія Малахова Пусть говорят зробив резонансну заяву – його намагаються вбити і відібрати квартиру.

– Мене намагаються вбити. Відтяти квартиру. Кілька місяців тому я оформив квартиру на племінницю. Я нікого не можу додому пустити, бо грохнуть. Час такий. Я дуже боюся зараз. Будь ласка допоможіть мені, – заявив він.

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У фільмографії Числова – 200 ролей, більшість – епізодичні. Він знімався в картинах Інтерни, Не родись красивою, Кривава панна, Профіль вбивці, Ділянка, Зачарована дільниця, Інквізитор, Легенда № 17, Найкращий фільм та інші.

До слова, раніше Факти ICTV писали про смерть актора Пітера Фонди.

Фотоkino-teatr.ru

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