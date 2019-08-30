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Анна-Марія на Новій хвилі: як виступив та яке місце посів дует з України

У Росії закінчився пісенний конкурс Нова хвиля 2019, в якому брав участь і дует з України – Анна-Марія.

Анна-Марія на Новій хвилі: як виступив та яке місце посів дует з України

Пісенний конкурс Нова хвиля 2019 завершився в Сочі. Згідно з результатами, дует з України ANNA MARIA посів п’яте місце, набравши 243 бали.

Ще один учасник з України Taras опинився на десятій сходинці.

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Перемогу на Новій хвилі здобула виконавиця з Албанії Ініс Незірі.

Російські артисти посіли другу та четверту позиції.

Сестри Анна і Марія Опанасюк заспівали пісню My Road, з якої боролися за право участі на Євробаченні 2019 на Нацвідборі.

На третій конкурсний день дует заспівав українською мовою пісню Долонями.

Раніше Факти ICTV писали, хто з українських артистів знову засвітився в РФ на Новій хвилі.

Фото: newwave_official

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