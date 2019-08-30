З’явився перший трейлер фільму Термінатор: Фатум, який є продовженням фільму Термінатор 2: Судний день і частковим перезапуском серії.
У Термінатор: Фатум повернуться актори Лінда Гемільтон і Арнольд Шварценеггер у ролях Сари Коннор і термінатора Т-800 відповідно.
За сюжетом фільму, у 1991 році Сарі Коннор вдалося врятувати людство від Судного дня, проте доля світу не змінилася.
Тепер Коннор, разом з солдатом Грейс та Т-800, доведеться захищати дівчину від нової моделі термінатора, якого послали з майбутнього, аби вбити її.
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Вихід Термінатор: Фатум в Україні запланований на 31 жовтня 2019 року.
До слова, з’явився фінальний трейлер фільму Джокер, який розповість про однойменного лиходія.
Відео: Paramount Pictures