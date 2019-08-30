PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Шварценеггер повертається – перший трейлер Термінатор: Фатум

З’явився перший трейлер фільму Термінатор: Фатум, який є продовженням фільму Термінатор 2: Судний день і частковим перезапуском серії.

Термінатор: Фатум

У Термінатор: Фатум повернуться актори Лінда Гемільтон і Арнольд Шварценеггер у ролях Сари Коннор і термінатора Т-800 відповідно.

За сюжетом фільму, у 1991 році Сарі Коннор вдалося врятувати людство від Судного дня, проте доля світу не змінилася.

Тепер Коннор, разом з солдатом Грейс та Т-800, доведеться захищати дівчину від нової моделі термінатора, якого послали з майбутнього, аби вбити її.

Читайте: Опубліковано трейлер дев’ятого епізоду Зоряних війн

Вихід Термінатор: Фатум в Україні запланований на 31 жовтня 2019 року.

До слова, з’явився фінальний трейлер фільму Джокер, який розповість про однойменного лиходія.

Відео: Paramount Pictures

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Помер актор Олександр Числов
Помер актор Олександр Числов
Рецензія на фільм Іловайськ 2014. Батальйон Донбас: синьо-жовтий прапор надії
Рецензія на фільм Іловайськ 2014. Батальйон Донбас: синьо-жовтий прапор надії
Джокер: вийшов трейлер фінального фільму
Джокер: вийшов трейлер фінального фільму
В Італії стартує Венеційський кінофестиваль: серед учасників і українська стрічка
В Італії стартує Венеційський кінофестиваль: серед учасників і українська стрічка
Від комедії до драми: афіша кінотеатрів на День незалежності
Від комедії до драми: афіша кінотеатрів на День незалежності
Вийшов трейлер драми Сирітський Бруклін про детектива із синдромом Туретта
Вийшов трейлер драми Сирітський Бруклін про детектива із синдромом Туретта
Кіану Рівз
З Кіану Рівзом – Матриця 4 офіційно анонсована
Пилип Іллєнко
Глава Держкіно Іллєнко подав у відставку
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка