З’явився перший трейлер фільму Термінатор: Фатум, який є продовженням фільму Термінатор 2: Судний день і частковим перезапуском серії.

У Термінатор: Фатум повернуться актори Лінда Гемільтон і Арнольд Шварценеггер у ролях Сари Коннор і термінатора Т-800 відповідно.

За сюжетом фільму, у 1991 році Сарі Коннор вдалося врятувати людство від Судного дня, проте доля світу не змінилася.

Тепер Коннор, разом з солдатом Грейс та Т-800, доведеться захищати дівчину від нової моделі термінатора, якого послали з майбутнього, аби вбити її.

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Вихід Термінатор: Фатум в Україні запланований на 31 жовтня 2019 року.

До слова, з’явився фінальний трейлер фільму Джокер, який розповість про однойменного лиходія.

Відео: Paramount Pictures