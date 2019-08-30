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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Євробачення-2020 відбудеться в Роттердамі

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 пройде в Роттердамі.

Евровидение 2020

Євробачення-2020 буде приймати нідерландське місто Роттердам, яке обрали за результатами тендеру. У конкурсі брали участь  п’ять голландських міст.

– Роттердам проявив фантастичний ентузіазм і прихильність і має необхідні можливості для прийому делегацій з понад 40 країн у наступному травні, – заявив виконавчий керівник ЄВС Джон Ола Санд.

Серед критеріїв для вибору міста були враховані: місце, місткість, технічні засоби, житло, інфраструктура і доступність.

Читайте: Євробачення 2019: організатори переглянули підсумки конкурсу

Музичний конкурс пройде 12, 14 і 16 травня 2020 року.

На проведення Євробачення 2020 претендували чотири міста – Амстердам, Роттердам, Гаага та Маастрихт. Пізніше столиця Нідерландів Амстердам відмовилася проводити музичний конкурс Євробачення 2020.

Нагадаємо, Євробачення-2020 буде проходити в Нідерландах завдяки перемозі Дункана Лоуренса на конкурсі в цьому році.

Джерело: eurovision

Фото: eurovision

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