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Зважені та щасливі 9: хто залишив проект у першому випуску

Перший випуск 9 сезону шоу Зважені та щасливі не лише познайомив глядача з учасниками, а й встиг попрощатись з аутсайдерами. Хто покинув проект, читайте на Фактах ICTV.

Зважені та щасливі 9: хто залишив проект у першому випуску

Прем’єра 9 сезону реаліті-шоу Зважені та щасливі відбулась на телеканалі СТБ. Новий сезон отримав кілька нововведень, серед яких об’єднання у пари. Зважування учасників також відбувається у парах, однак покидає проект лише одна людина, яка позбулась меншої кількості кілограмів.

У першому випуску в зоні ризику опинились Катерина Лук’яшко та Людмила Чаднова.

Стартова вага Людмили становила 144 кг, а Катерини – 127 кг, але обидві учасниці скинули по 2 кг.

Долю дівчат вирішило голосування, тому у проекті залишилася Людмила.

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Катерині Лук’яшко 25 років, вона була в команді Марини Боржемської. Дівчина зізнається, що завжди була повною, однак зараз хоче змінити це, бо їй не щастить в особистому житті.

Учасниця працює журналісткою і мріє написати книгу про 100 найгірших побачень.

Нагадаємо, жувальна гумка не допоможе скинути вагу, проте деякі люди можуть використовувати її, аби полегшити процес схуднення.

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