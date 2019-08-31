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Хижі птахи: в мережу злили новий тизер фільму з Марго Роббі

У мережу потрапив новий тизер фільму Хижі птахи (Birds of Pray) з Марго Роббі.

марго робби

Тизер фільму Хижі птахи з’явився в мережі українською мовою.

В ролику можна побачити нові кадри з Марго Роббі в образі Харлі Квінн.

Читайте: Мулан: вийшов перший тизер екранізації однойменного мультфільму

Також в тизері з’явився Юен Макгрегор в ролі Чорної маски.

Прем’єра фільму в Україні відбудеться 6 лютого 2020 року.

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