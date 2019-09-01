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Беллуччі та Кассель вперше після розлучення разом з’явилися на публіці

Моніка Беллуччі та Венсан Кассель з’явилися разом на 76-му Венеційському кінофестивалі.

Беллуччі та Кассель вперше після розлучення разом з’явилися на публіці

Моніка Беллуччі та Венсан Кассель вперше після розлучення у 2013 році знову з’явилися разом на публіці.

Екс-подружжя в рамках 76-го Венеційського кінофестивалю представили нову версію фільму Незворотність, у якій зіграли головні ролі. Стрічку 17 років потому перемонтував французький режисер Гаспар Ное.

Читайте: Хижі птахи: в мережу злили новий тизер фільму з Марго Роббі

Колишні закохані хоча і з’явилися на фотоколі разом, але трималися все ж осторонь одне від одного.

Нагадаємо, у минулому році Кассель одружився з моделлю Тіною Кунакі, молодшою за нього на 30 років.

Фото: Getty Images

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