Моніка Беллуччі та Венсан Кассель з’явилися разом на 76-му Венеційському кінофестивалі.
Моніка Беллуччі та Венсан Кассель вперше після розлучення у 2013 році знову з’явилися разом на публіці.
Екс-подружжя в рамках 76-го Венеційського кінофестивалю представили нову версію фільму Незворотність, у якій зіграли головні ролі. Стрічку 17 років потому перемонтував французький режисер Гаспар Ное.
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Колишні закохані хоча і з’явилися на фотоколі разом, але трималися все ж осторонь одне від одного.
Нагадаємо, у минулому році Кассель одружився з моделлю Тіною Кунакі, молодшою за нього на 30 років.
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