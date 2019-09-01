Святослав Вакарчук заспівав із вуличними музикантами у Львові та запросив на концерт гурту Океан Ельзи.

Нардеп та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук заспівав із вуличними музикантами у Львові.

Люди мали можливість у несподіваному виконанні послухати пісню океанів Обійми та пісню Скрябіна та Ірини Білик Мовчати.

– Рідні вулиці рідного міста звучали вчора так, – підписав відео Вакарчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Океан Ельзи (@okeanelzy_official) 31 Авг 2019 в 11:47 PDT

Читайте: Анна-Марія на Новій хвилі: як виступив та яке місце посів дует з України

Також лідер Океану Ельзи покликав усіх відвідати концерт гурту, який відбудеться ввечері 1 вересня на Арені Львів.

Нагадаємо, Вакарчук заявив, що не збирається виходити зі складу гурту Океан Ельзи після виборів до парламенту.