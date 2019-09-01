Святослав Вакарчук заспівав із вуличними музикантами у Львові та запросив на концерт гурту Океан Ельзи.
Нардеп та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук заспівав із вуличними музикантами у Львові.
Люди мали можливість у несподіваному виконанні послухати пісню океанів Обійми та пісню Скрябіна та Ірини Білик Мовчати.
– Рідні вулиці рідного міста звучали вчора так, – підписав відео Вакарчук.
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Також лідер Океану Ельзи покликав усіх відвідати концерт гурту, який відбудеться ввечері 1 вересня на Арені Львів.
Нагадаємо, Вакарчук заявив, що не збирається виходити зі складу гурту Океан Ельзи після виборів до парламенту.