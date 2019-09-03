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3 сентября – день прощания. Топ-5 каверів на пісню Шуфутинського

Факти ICTV зібрали найкращі кавери на популярну пісню Михайла Шуфутинського 3 сентября.

3 сентября – день прощания. Топ-5 каверів на пісню Шуфутинського

Легендарна пісня Михайла Шуфутинського 3 сентября вперше була виконана у 1994 році, але навіть зараз не втрачає своєї популярності.

– Мені, як автору тексту пісні 3 сентября, звичайно, лестить достаток постів, мемів, хайпів і всіляких варіацій на тему, зазначив автор пісні, композитор Ігор Ніколаєв.

Читайте: Найкращі жарти і меми про 3 вересня

До цього дня композиція продовжує обростати каверами. Факти ICTV зібрали топ5 найкращих з них.

Раніше Факти ICTV писали про що пісня 3 сентября Михайла Шуфутинського.

Фото: mikhail.shufutinsky

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