Зірки українського шоу-бізнесу та відомі телеведучі зізналися, що їхній статус заважає в реальному житті.

Телеведучий Ектор Хіменес-Браво розповів, що йому подобається знайомитися з людьми, які не дивляться телевізор.

– Коли я зустрічаю нових людей, і вони мене не впізнають, бо не дивляться телевізор, мені це подобається. Бо я знаю – вони зі мною не тому, що я телезірка, а просто тому, що я звичайна людина, – поділився він.

А Слава Соломко каже, що без окулярів та метелика його часто не спізнають, і завдяки цьому він може познайомитися зі звичайною дівчиною, якій нічого від нього не треба.

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Чи заважає зірковий статус для нових знайомств Мішель Андраде та Златі Огневіч – далі в сюжеті.

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