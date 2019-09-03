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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Чому зірки мріють бути звичайними людьми: зізнання телеведучих та співаків

Зірки українського шоу-бізнесу та відомі телеведучі зізналися, що їхній статус заважає в реальному житті.

Чому зірки мріють бути звичайними людьми

Телеведучий Ектор Хіменес-Браво розповів, що йому подобається знайомитися з людьми, які не дивляться телевізор.

– Коли я зустрічаю нових людей, і вони мене не впізнають, бо не дивляться телевізор, мені це подобається. Бо я знаю – вони зі мною не тому, що я телезірка, а просто тому, що я звичайна людина, – поділився він.

А Слава Соломко каже, що без окулярів та метелика його часто не спізнають, і завдяки цьому він може познайомитися зі звичайною дівчиною, якій нічого від нього не треба.

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Чи заважає зірковий статус для нових знайомств Мішель Андраде та Златі Огневіч – далі в сюжеті.

Раніше Факти ICTV писали, хто з українських артистів знову засвітився в РФ на Новій хвилі.

Джерело: Ранок у великому місті

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