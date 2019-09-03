Актори Роберт Дауні молодший і Кріс Еванс вирішили покинути кіновсесвіт Marvel, оскільки це частина їхньої роботи.

Відомий актор Роберт Дауні молодший, відомий за роллю Залізної людини, розповів про свої відчуття після того, як він і Кріс Еванс (Капітан Америка) покинули кіновсесвіт Marvel та про причини відповідного рішення.

– Нам потрібно було піти. Ми зробили свій вибір і знали, що це частина нашої роботи – зійти з автобуса, поки він відправляється в інші пункти призначення. В цьому є щось таке, що тверезить. Я радий, що ми з ним будемо там, щоб привітати інших, коли і вони зійдуть з дистанції, – сказав Дауні молодший.

Актор також вважає, що йому довелося працювати над фільмом Месники: Завершення з винятковими людьми.

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Відомо, що Дауні молодший повинен з’явитися у фільмі Подорож Доктора Дуллітла і продовженні стрічки про Шерлока Холмса.

До слова, найбільш високооплачуваним актором 2019 року за версією журналу Forbes став Двейн Джонсон.

Джерело: D23