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Дауні молодший зізнався, чому покинув кіновсесвіт Marvel

Актори Роберт Дауні молодший і Кріс Еванс вирішили покинути кіновсесвіт Marvel, оскільки це частина їхньої роботи.

Роберт Дауні молодший

Відомий актор Роберт Дауні молодший, відомий за роллю Залізної людини, розповів про свої відчуття після того, як він і Кріс Еванс (Капітан Америка) покинули кіновсесвіт Marvel та про причини відповідного рішення.

– Нам потрібно було піти. Ми зробили свій вибір і знали, що це частина нашої роботи – зійти з автобуса, поки він відправляється в інші пункти призначення. В цьому є щось таке, що тверезить. Я радий, що ми з ним будемо там, щоб привітати інших, коли і вони зійдуть з дистанції, – сказав Дауні молодший.

Актор також вважає, що йому довелося працювати над фільмом Месники: Завершення з винятковими людьми.

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Відомо, що Дауні молодший повинен з’явитися у фільмі Подорож Доктора Дуллітла і продовженні стрічки про Шерлока Холмса.

До слова, найбільш високооплачуваним актором 2019 року за версією журналу Forbes став Двейн Джонсон.

Джерело: D23

Фото: Dreamstime

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