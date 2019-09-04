Хайді Клум зробила оригінальний подарунок своєму чоловікові на 30-річний ювілей.

46-річна Хайді Клум подарувала своєму чоловікові Тому Каулітцу шматок Берлінської стіни, яка розділяла Східний і Західний Берлін протягом 28 років.

Незвичайний подарунок супермодель презентувала на 30-річчя коханого.

Клум показала в Instagram, як шматок стіни розвантажують і встановлюють у саду.

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ЗМІ пишуть, що Каулітц народився у Західному Берліні за чотири тижні до того, як кордон було знищено.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 3 Сен 2019 в 4:15 PDT

Нагадаємо, німецьке видання повідомило, що Клум вагітна від Каулітца.