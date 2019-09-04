PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Хайді Клум подарувала чоловікові шматок Берлінської стіни

Хайді Клум зробила оригінальний подарунок своєму чоловікові на 30-річний ювілей.

Хайді Клум подарувала чоловікові шматок Берлінської стіни

46-річна Хайді Клум подарувала своєму чоловікові Тому Каулітцу шматок Берлінської стіни, яка розділяла Східний і Західний Берлін протягом 28 років.

Незвичайний подарунок супермодель презентувала на 30-річчя коханого.

Клум показала в Instagram, як шматок стіни розвантажують і встановлюють у саду.

Читайте: Ледь прикрила: 46-річна Хайді Клум поділилася відвертим знімком (18+)

ЗМІ пишуть, що Каулітц народився у Західному Берліні за чотири тижні до того, як кордон було знищено.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Нагадаємо, німецьке видання повідомило, що Клум вагітна від Каулітца.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ледь прикрила: 46-річна Хайді Клум поділилася відвертим знімком (18+)
Ледь прикрила: 46-річна Хайді Клум поділилася відвертим знімком (18+)
хайди клум
Хайді Клум топлес відпочиває на пляжі з новим чоловіком
Хайди Клум
Хайді Клум вагітна від музиканта з Tokio Hotel
Цукерберг – смерть, Хайді – Фіона: як зірки відсвяткували Хелловін 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)
Цукерберг – смерть, Хайді – Фіона: як зірки відсвяткували Хелловін 2018 (ГОЛОСУВАННЯ)
Леся Нікітюк, Джордж Клуні і Хайді Клум – зірки на Хелловін 2018
Леся Нікітюк, Джордж Клуні і Хайді Клум – зірки на Хелловін 2018
Хайді Клум
Хайді Клум танцює в білизні на шпильках
Хайді Клум влаштувала запальні танці у спортивках
Хайді Клум влаштувала запальні танці у спортивках
У мережу злили інтимні фотографії Хайді Клум (18+)
У мережу злили інтимні фотографії Хайді Клум (18+)
Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка