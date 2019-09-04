Концерт співачки Таїсії Повалій у палаці Україна, який заплановано на 10 грудня, не відбудеться.
Директор Національного палацу мистецтв Україна Роман Недзельський запевнив, що концерту Таїсії Повалій 10 грудня не буде, бо не дотримана вся процедура.
– Якщо вона українська співачка, то повинна адаптуватися до того, що у нас сьогодні є. Якщо вона не адаптується, то соціум її не сприйме, – зазначив він.
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Більш того, за його словами, жодних попередніх угод зі співачкою не підписано, а на ці дати вже заплановано інші заходи.
Нагадаємо, 23 липня Таїсія Повалій анонсувала сольний концерт у Києві в Національному палаці мистецтв Україна 10 грудня 2019 року, приурочений до її 55-річчя.
Фото: tpovaliyofficial