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Концерту Повалій у Києві не буде

Концерт співачки Таїсії Повалій у палаці Україна, який заплановано на 10 грудня, не відбудеться.

повалий

Директор Національного палацу мистецтв Україна Роман Недзельський запевнив, що концерту Таїсії Повалій 10 грудня не буде, бо не дотримана вся процедура.

– Якщо вона українська співачка, то повинна адаптуватися до того, що у нас сьогодні є. Якщо вона не адаптується, то соціум її не сприйме, – зазначив він.

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Більш того, за його словами, жодних попередніх угод зі співачкою не підписано, а на ці дати вже заплановано інші заходи.

Нагадаємо, 23 липня Таїсія Повалій анонсувала сольний концерт у Києві в Національному палаці мистецтв Україна 10 грудня 2019 року, приурочений до її 55-річчя.

Фото: tpovaliyofficial

Джерело: Укрінформ

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