Концерт співачки Таїсії Повалій у палаці Україна, який заплановано на 10 грудня, не відбудеться.

Директор Національного палацу мистецтв Україна Роман Недзельський запевнив, що концерту Таїсії Повалій 10 грудня не буде, бо не дотримана вся процедура.

– Якщо вона українська співачка, то повинна адаптуватися до того, що у нас сьогодні є. Якщо вона не адаптується, то соціум її не сприйме, – зазначив він.

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Більш того, за його словами, жодних попередніх угод зі співачкою не підписано, а на ці дати вже заплановано інші заходи.

Нагадаємо, 23 липня Таїсія Повалій анонсувала сольний концерт у Києві в Національному палаці мистецтв Україна 10 грудня 2019 року, приурочений до її 55-річчя.

Фото: tpovaliyofficial