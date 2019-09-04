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Пітер Ліндберг: біографія і найкращі знімки фотографа

Помер німецький фешн-фотограф Пітер Ліндберг. Факти ICTV розповідають про його біографію та публікують найвідоміші знімки.

Пітер Ліндберг: біографія і найкращі знімки фотографа

Біографія Пітера Ліндберга

Пітер Ліндберг народився 23 листопада 1944 року в місті Лешно в Польщі, яке на той час входило до складу Німеччини.

У 18 років Ліндберг переїхав до Швейцарії, але після повернувся до Берліна. Тут він відвідував вечірні курси при Академії мистецтв. Він навчався на художника і його кумиром був Вінсент Ван Гог.

Першу виставку своїх робіт Ліндберг провів будучи студентом в 1969 році, але в 1971 році він захопився фотографією. Він став помічником фотографа Ханса Люкса і пропрацював у нього два роки, пройшовши курс навчання фотомистецтва.

З 1973 року працював самостійно, роблячи фотографії для реклами. Популярність принесли фото його робіт в журналі Stern.

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У 1978 році він переїхав в Париж і почав співпрацювати з журналами Vogue, The New Yorker, Vanity Fair, Allure і Rolling Stone. У Парижі він жив зі своєю першою дружиною Астрід. У них було троє дітей.

Також він працював для відомого календаря Pirelli в 1996 і 2002 роках. На його фото можна побачити Лінду Євангелісту, Сінді Кроуфорд і Наомі Кемпбелл. Для нього позували і зірки шоу-бізнесу: Мадонна, Бред Пітт, Тіна Тернер і Скарлет Йохансон.

Ліндберг займався кіно. Його фільм Внутрішні голоси 1999 року був визнаний найкращим документальним фільмом на Міжнародному фестивалі кіно в Торонто в 2000 році.

У 1995 і 1997 роках Ліндберг став переможцем в номінації Найкращий фотограф на церемонії вручення Міжнародних премій індустрії моди.

Він був почесним членом Клубу арт-директорів, дизайнерів і мав звання Кавалера мистецтв і літератури Франції. У жовтні 1996 року в Берліні отримав одну з найпрестижніших нагород у галузі дизайну – премію Фонду імені Раймонда Лоуі.

Пітер Ліндберг: біографія і найкращі знімки фотографа / 7 фотографий

Нагадаємо, Ліндберг помер 3 вересня 2019 року у віці 74 років.

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