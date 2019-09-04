PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Помер фотограф Пітер Ліндберг

Німецький фешн-фотограф Пітер Ліндберг помер на 75-му році життя.

Помер фотограф Пітер Ліндберг

Помер знаменитий німецький фотограф Пітер Ліндберг.

Із великим сумом повідомляємо, що Пітер Ліндберг помер 3 вересня 2019 року у віці 74 років, повідомляється в його Instagram.

Читайте: Помер біатлоніст Халвард Ханеволд

Ліндберг співпрацював з Harper’s Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone та Esquire.

Також йому приписують заслуги у створенні феномена супермоделей 1990-х років: Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон, Лінда Євангеліста, Сінді Кроуфорд, Кейт Мосс.

Раніше Факти ICTV писали, що відомий радянський і російський актор Олександр Числов помер в одній з московських лікарень.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка