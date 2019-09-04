Німецький фешн-фотограф Пітер Ліндберг помер на 75-му році життя.
Помер знаменитий німецький фотограф Пітер Ліндберг.
– Із великим сумом повідомляємо, що Пітер Ліндберг помер 3 вересня 2019 року у віці 74 років, – повідомляється в його Instagram.
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Ліндберг співпрацював з Harper’s Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone та Esquire.
Також йому приписують заслуги у створенні феномена супермоделей 1990-х років: Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон, Лінда Євангеліста, Сінді Кроуфорд, Кейт Мосс.
Раніше Факти ICTV писали, що відомий радянський і російський актор Олександр Числов помер в одній з московських лікарень.
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