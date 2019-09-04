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Сміт і Лоуренс знову в справі: трейлер фільму Погані хлопці назавжди

Вийшов офіційний трейлер Погані хлопці назавжди. Вілл Сміт і Мартін Лоуренс знову разом через 17 років.

Сміт і Лоуренс знову в справі: трейлер фільму Погані хлопці назавжди

Перший трейлер бойовика Погані хлопці назавжди завершує популярну трилогію, головні ролі в якій зіграли Уілл Сміт і Мартін Лоуренс.

До своїх ролей Майка Лоурі і Маркуса Бернетта вони повернулися через 17 років після виходу другої частини. Як бачимо, на детективів чекає нова пригода, сповнена перестрілок, крутих перегонів та тусовок.

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За сюжетом Маркус вирішив піти у відставку. Однак Майк попросив його допомогти в одній справі, і друг не зміг відмовити.

Нагадаємо, з’явився перший трейлер фільму Термінатор: Фатум, який є продовженням фільму Термінатор 2: Судний день і частковим перезапуском серії.

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