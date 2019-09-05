Фредді Мерк’юрі відомий ексцентричними сценічними образами і приголомшливими вокальними здібностями. У день його народження Факти ICTV публікують підбірку маловідомих моментів з біографії співака.

5 вересня 1946 року на острові Занзібар з’явився на світ майбутній фронтмен гурту The Queen Фредді Мерк’юрі.

Про нього досі ходять легенди. Існує думка, що діапазон його голосу становив чотири октави. Правда це чи ні, але біографія британського співака дійсно рясніє цікавими фактами.

Маловідомі факти про Фредді Мерк’юрі

Мерк’юрі любив котів, одночасно у нього часом жило не менше 10 тварин.

Хвостатим присвячений сольний альбом музиканта Mr Bad Guy, а улюбленій кішці – пісня Delilah з останнього альбому The Queen (Innuendo). Будучи на гастролях, Мерк’юрі регулярно телефонував додому і годинами розмовляв з котами.

Він дуже довго мав близькі стосунки з Мері Остін на початку 70-х.

Навіть після того, як вони розлучилися, Фредді продовжував вважати її найближчим другом. Якось в інтерв’ю у 1985 році він зізнався, що Мері – його єдиний близький друг, тому інших він собі не бажає.

Фредді присвятив їй пісню Love Of My Life і став хрещеним батьком її першого сина. Коли Мерк’юрі помер, то заповів їй майже все своє майно.

Заяву про те, що він хворий на СНІД, артист зробив за день до смерті.

Позитивний же діагноз Мерк’юрі поставили за чотири роки до того, навесні 1987-го.

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Улюбленим кольором артиста був жовтий.

Його ім’ям названо особливий сорт жовтих троянд.

У повсякденному житті Фредді Мерк’юрі був вкрай сором’язливим.

Це було однією з причин того, що артист не часто давав інтерв’ю.

У 2002 році пісня Bohemian Rhapsody названа найулюбленішою поп-композицією британців за всю історію музики.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Queen показав відео Fat Bottomed Girls з Мерк’юрі.