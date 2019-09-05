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ДШ – Бумбокс презентував пісню російською мовою

Український рок-гурт Бумбокс випустив російськомовну композицію ДШ (Дыши).

Бумбокс

Гурт Бумбокс 5 вересня вперше за три роки презентував російськомовну пісню під назвою ДШ (Дыши).

Це четвертий сингл з подвійного альбому гурту Таємний код: Рубікон.

Автор слів нової композиції – фронтмен гурту Андрій Хливнюк, а музику він написав у співавторстві з Олегом Аджiкаєвим.

Читайте: Безодня: Тіна Кароль і Бумбокс презентували пісню

Перша частина альбому Таємний код у вигляді електронного релізу буде доступна 12 вересня, а за півтора-два місяці гурт планує випустити другу частину – Рубiкон.

У листопаді 2018 року Бумбокс презентував пісню Твій на 100% – другий сингл із альбому Таємний код.

Фото: Бумбокс

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