Український рок-гурт Бумбокс випустив російськомовну композицію ДШ (Дыши).

Гурт Бумбокс 5 вересня вперше за три роки презентував російськомовну пісню під назвою ДШ (Дыши).

Це четвертий сингл з подвійного альбому гурту Таємний код: Рубікон.

Автор слів нової композиції – фронтмен гурту Андрій Хливнюк, а музику він написав у співавторстві з Олегом Аджiкаєвим.

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Перша частина альбому Таємний код у вигляді електронного релізу буде доступна 12 вересня, а за півтора-два місяці гурт планує випустити другу частину – Рубiкон.

У листопаді 2018 року Бумбокс презентував пісню Твій на 100% – другий сингл із альбому Таємний код.

Фото: Бумбокс