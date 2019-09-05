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Івлєєва та Елджей одружилися

Анастасія Івлєєва вийшла заміж за Елджея.

Івлєєва та Елджей одружилися

Російська блогерша Анастасія Івлєєва та репер Елджей одружилися. 28річна зірка Instagram взяла прізвище свого 25річного чоловіка. Тепер вона Анастасія Узенюк.

Читайте: Хайді Клум подарувала чоловікові шматок Берлінської стіни

Зараз пара знаходиться у медовому місяці на Сицилії.

Раніше Факти ICTV писали, що Ані Лорак приїхала на Нову хвилю в Сочі зі своїм бойфрендом, 26-річним саунд-продюсером Єгором Глібом.

Фото:  _agentgirl_

Источник: super.ru

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