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Найкращі пісні Фредді Мерк’юрі – топ-5

Найкращі пісні Фредді Меркьюрі слухайте на Фактах ICTV.

Найкращі пісні Фредді Мерк’юрі – топ-5

Фредді Мерк’юрі народився 5 вересня 1946 року. Він прожив усього 45 років, але залишив великий слід у світовій історії, ставши справжньою рок-зіркою на багато десятиліть.

Пропонуємо згадати найяскравіші хіти гурту The Queen, де Фредді був солістом.

Пісні Фредді Мерк’юрі

  • Bohemian Rhapsody

Це був перший комерційний хіт гурту The Queen. Хіт побив рекорди продажів і досі входить в списки найкращих пісень за всю історію.

  • We Are The Champions

Сам Мерк’юрі називав цю композицію найбільш зверхньою з усіх написаних ним пісень. І не дарма, адже у співака була мета – вигадати стадіонний гімн, і йому це вдалося.

  • The Show Must Go On

Один з головних шедеврів гурту The Queen був написаний гітаристом Брайаном Меєм. Фредді Мерк’юрі вже був тяжко хворий, і будь-який рух давався йому важко.

Мей склав текст, оскільки Мерк’юрі вже не в змозі був це робити, і навіть сам записав чорнову версію вокалу.

Читайте: День народження Фредді Мерк’юрі: 5 маловідомих фактів про співака

  • Somebody To Love

Мерк’юрі вважав цю пісню своєю найкращою композицією. Роджер Тейлор, в свою чергу, відгукувався про неї як про найрозслабленішу річ групи.

У кліпі на Somebody To Love учасники The Queen востаннє з’являються в глемовому стилі. Після цього Фредді вже буде з вусами і короткою стрижкою.

  • I Want to Break Free

Цього разу автор суперхіта – басист Дікон. Ідея ж кліпу, знаного не менше самої пісні, належить барабанщику Тейлору.

Музиканти, одягнені в жіночі вбрання, клеять дурня в декораціях культового британського серіалу.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Queen показав відео Fat Bottomed Girls з Мерк’юрі.

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