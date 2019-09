Найкращі пісні Фредді Меркьюрі слухайте на Фактах ICTV.

Фредді Мерк’юрі народився 5 вересня 1946 року. Він прожив усього 45 років, але залишив великий слід у світовій історії, ставши справжньою рок-зіркою на багато десятиліть.

Пропонуємо згадати найяскравіші хіти гурту The Queen, де Фредді був солістом.

Пісні Фредді Мерк’юрі

Bohemian Rhapsody

Це був перший комерційний хіт гурту The Queen. Хіт побив рекорди продажів і досі входить в списки найкращих пісень за всю історію.

We Are The Champions

Сам Мерк’юрі називав цю композицію найбільш зверхньою з усіх написаних ним пісень. І не дарма, адже у співака була мета – вигадати стадіонний гімн, і йому це вдалося.

The Show Must Go On

Один з головних шедеврів гурту The Queen був написаний гітаристом Брайаном Меєм. Фредді Мерк’юрі вже був тяжко хворий, і будь-який рух давався йому важко.

Мей склав текст, оскільки Мерк’юрі вже не в змозі був це робити, і навіть сам записав чорнову версію вокалу.

Читайте: День народження Фредді Мерк’юрі: 5 маловідомих фактів про співака

Somebody To Love

Мерк’юрі вважав цю пісню своєю найкращою композицією. Роджер Тейлор, в свою чергу, відгукувався про неї як про найрозслабленішу річ групи.

У кліпі на Somebody To Love учасники The Queen востаннє з’являються в глемовому стилі. Після цього Фредді вже буде з вусами і короткою стрижкою.

I Want to Break Free

Цього разу автор суперхіта – басист Дікон. Ідея ж кліпу, знаного не менше самої пісні, належить барабанщику Тейлору.

Музиканти, одягнені в жіночі вбрання, клеять дурня в декораціях культового британського серіалу.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Queen показав відео Fat Bottomed Girls з Мерк’юрі.