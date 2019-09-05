Найкращі пісні Фредді Меркьюрі слухайте на Фактах ICTV.
Фредді Мерк’юрі народився 5 вересня 1946 року. Він прожив усього 45 років, але залишив великий слід у світовій історії, ставши справжньою рок-зіркою на багато десятиліть.
Пропонуємо згадати найяскравіші хіти гурту The Queen, де Фредді був солістом.
Пісні Фредді Мерк’юрі
- Bohemian Rhapsody
Це був перший комерційний хіт гурту The Queen. Хіт побив рекорди продажів і досі входить в списки найкращих пісень за всю історію.
- We Are The Champions
Сам Мерк’юрі називав цю композицію найбільш зверхньою з усіх написаних ним пісень. І не дарма, адже у співака була мета – вигадати стадіонний гімн, і йому це вдалося.
- The Show Must Go On
Один з головних шедеврів гурту The Queen був написаний гітаристом Брайаном Меєм. Фредді Мерк’юрі вже був тяжко хворий, і будь-який рух давався йому важко.
Мей склав текст, оскільки Мерк’юрі вже не в змозі був це робити, і навіть сам записав чорнову версію вокалу.
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- Somebody To Love
Мерк’юрі вважав цю пісню своєю найкращою композицією. Роджер Тейлор, в свою чергу, відгукувався про неї як про найрозслабленішу річ групи.
У кліпі на Somebody To Love учасники The Queen востаннє з’являються в глемовому стилі. Після цього Фредді вже буде з вусами і короткою стрижкою.
- I Want to Break Free
Цього разу автор суперхіта – басист Дікон. Ідея ж кліпу, знаного не менше самої пісні, належить барабанщику Тейлору.
Музиканти, одягнені в жіночі вбрання, клеять дурня в декораціях культового британського серіалу.
Раніше Факти ICTV писали про те, що Queen показав відео Fat Bottomed Girls з Мерк’юрі.