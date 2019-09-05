5 вересня в Україні вийшов на широкі екрани фільм Воно 2. Факти ICTV підготували рецензію на новинку кінематографу.

У 2017 році вихід першої частини Воно став гучною подією у світі кіно, а фільм – найкасовішим хоррором в історії американського прокату.

Крім того, багато критиків відзначали, що це була одна з найкращих екранізацій роману Стівена Кінга, а образ клоуна Пеннівайза, що танцює, відразу увійшов до пантеону легендарних лиходіїв.

Після такого успіху у глядачів сформувалося завищене очікування.

Чи вийшло у Воно 2 перевершити першу частину і чи варто йти на нього в кіно – далі в нашій рецензії.

Сюжет

Сюжет часом кидало від жанру до жанру, проте творці успішно ловили глядача старими хоррорськими трюками і дивували новими.

Лінійності тут не було, стрічка постійно приходить до допрацьованих флешбеків, за якими було цікаво спостерігати завдяки винахідливому монтажу.

У другій частині було набагато більше гумору, проте сюжет був на грані того, щоб зіпсувати баланс.

Деякі сцени були не стільки страшні, як огидні. Фільм, здається, часом хотів утерти ніс Квентіну Тарантіно.

Але більше про сюжет не розкажу, щоб не спойлерити, однак кину інтригу: поява одного героя змусила зал аплодувати.

Режисер

Режисерське крісло зайняв аргентинець Андрес Мускетті, який також працював і над жахами Мама.

До речі, Андресу вдалося не лише дати почитати сценарій Стівену Кінгу, але і долучити до певних його змін.

Наприклад, король хоррору додав абсолютно нову сцену, якої не було у другій книзі.

Сам Мускетті теж додав нову психологічну сцену для героя Джеймса Макевоя.

Режисер використовував також старі прийоми з несподіванкою, грався з розмірами, що гармонійно комбінувалося з оригінальними візуальними рішеннями.

Андрес склав пазл з нереальних страховиськ, цитат з фільмів Щось і відсилань до Сяйва, але це, на превеликий подив, вийшло дуже цілісно.

Гра акторів

Рідко у фільмі жахів збирають такий пул популярних акторів.

Тут і Джессіка Честейн, і Джеймс Макевой, і Білл Скашгорд, і комік Білл Гейдер.

Зазвичай це та ще погана ідея, проте в цьому випадку ніхто з акторів не намагався затьмарити колегу.

Єдиний, хто періодично крав увагу глядача, це Білл Гейдер.

Він повністю відповідав маленькому Річі з першої частини, який був з найкрутішим почуттям гумору в “команді невдах” та зі своїми особливими секретами.

Білл безумовно був крутим вибором.

Решта здавалися іноді блідими тінями дитячих версій, але їх точно не можна звинуватити у нестачі емоційності або поганій грі.

А загалом позитивні і негативні персонажі добре відіграли, навіть витягли ті ситуації, які виглядали абсурдними.

Загальне враження

Нехай фільм і не дотягує до свого попередника, ми радимо подивитися його в кіно.

Не забуваємо, що друга частина роману Кінга була теж слабшою за першу, тому фільм перетягнув на себе деякі характеристики книги.

У цій роботі є кілька сцен з мораллю і “на подумати”, тож це ще одна причина на користь Воно 2.

Однак пропускає очко через свій хронометраж. Вийшло не так затягнуто, але все одно довго.

Незважаючи на це, Воно 2 точно знайде місце у залі слави фільмів жахів.

Сюжет: 8/10

Гра акторів: 7/10

Режисура: 8/10

Атмосфера: 7/10

Загальна оцінка Фактів ICTV: 7,5/10

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Валерія Маліцька

Фото: IMDb

Відео: Warner Bros. Pictures Ukraine