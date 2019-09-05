Російський актор Олександр Семчев здивував шанувальників, схуднувши на 100 кг.

Актор Олександр Семчев схуд на 100 кілограм. 49-річний артист страждав від цукрового діабету, задишки і підвищеного артеріального тиску.

Семчев худнув під наглядом лікарів. Йому довелося повністю переглянути своє харчування, відмовившись від калорійної та жирної їжі.

Читайте: Чому зірки мріють бути звичайними людьми: зізнання телеведучих та співаків

Актор став харчуватися вівсянкою та овочами, а також випивати перед кожним прийомом їжі 100 грам соку з стебел селери.

Також він поділився тим, як найкраще скидати вагу.

– Зменшуйте порції, пийте воду для посилення метаболізму і чергуйте курячу грудку з індичкою та рибою. Ну, звичайно, справа не лише у курячих грудках, є ще й сирі овочі. Вживайте у рівних пропорціях і побачите ефект, – радить Семчев.

Крім того, актор займався на біговій доріжці та пройшов курс ліпосакції.

Лікарі провели йому повний комплекс заходів з відновлення кровообігу та навчили правильному диханню.

Раніше Факти ICTV писали, які напої потрібно пити для того, щоб схуднути.