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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Як Семчев схуд на 100 кг

Російський актор Олександр Семчев здивував шанувальників, схуднувши на 100 кг.

Як Семчев схуд на 100 кг

Актор Олександр Семчев схуд на 100 кілограм. 49-річний артист страждав від цукрового діабету, задишки і підвищеного артеріального тиску.

Семчев худнув під наглядом лікарів. Йому довелося повністю переглянути своє харчування, відмовившись від калорійної та жирної їжі.

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Актор став харчуватися вівсянкою та овочами, а також випивати перед кожним прийомом їжі 100 грам соку з стебел селери.

Також він поділився тим, як найкраще скидати вагу.

– Зменшуйте порції, пийте воду для посилення метаболізму і чергуйте курячу грудку з індичкою та рибою. Ну, звичайно, справа не лише у курячих грудках, є ще й сирі овочі. Вживайте у рівних пропорціях і побачите ефект, – радить Семчев.

Крім того, актор займався на біговій доріжці та пройшов курс ліпосакції.

Лікарі провели йому повний комплекс заходів з відновлення кровообігу та навчили правильному диханню.

Раніше Факти ICTV писали, які напої потрібно пити для того, щоб схуднути.

Фото: УНІАН

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