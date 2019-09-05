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Як виглядає Ален Делон після інсульту

Син французького актора Алена Делона показав, як виглядає батько після перенесеного інсульту.

ален делон

Син Алена Делона показав фото з батьком, який нещодавно переніс інсульт.

На знімку Ален-Фаб’єн позує з усміхненим 83-річним актором.

Читайте: Ален Делон йде з кіно

– Прогрес кожного дня. Ми не могли і мріяти про таке одужання. Він тепло дякує вам всім за підтримку, яку ви йому надаєте, – написав син актора.

Нагадаємо, на початку серпня Ален Делон переніс інсульт.

Фото: Dreamstime

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