На сторінках вересневого номера видання InStyle 50-річна кіноактриса блиснула нев’янучою красою, позуючи фотографу Майклу Томпсону в стильних образах з нових колекцій Saint Laurent, DKNY і Fendi.

Крім фотосесії, з’явилося відверте інтерв’ю, в якому актриса розповіла про впливовість сучасних жінок:

Сьогодні влада і сила здається мені сексуальною, як і жіночий інтелект, і те, наскільки жінка сьогодні креативна і на що вона здатна, – заявила Еністон.

– Жінкам ніколи не дозволяли мати владу. Нам забороняли бути сильними.

Нам забороняли бути сильними: Еністон про сексуальність сучасної жінки / 2 фотографии

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Актриса, яка відсвяткувала 50-річчя зізналася, що боїться сивого волосся.

– Я не буду брехати – мені не подобається моя сивина. Тому я проводжу щомісячні зустрічі з своїм колористом. Коли мені виповнилося 50, я вперше подумала – ось це цифра!

Але я не думаю про це, тому що відчуваю себе так само, як і раніше. У плані фізичному я відчуваю себе просто приголомшливо, – заявила зірка.