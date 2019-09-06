Американська реп-виконавиця Нікі Мінаж оголосила про завершення музичної кар’єри.
36-річна співачка Нікі Мінаж, справжнє ім’я якої Оніка Таня Мараж, зазначила, що залишає кар’єру заради сімейного життя.
– Я вирішила піти і присвятити себе сім’ї. Знаю, що ви, друзі, будете задоволені, – написала співачка.
Ця фраза була адресована недоброзичливцям Мінаж.
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– Звертаючись до фанатів – підтримуйте мене, робіть це аж до моєї смерті. Буду любити вас усе життя, – підкреслила виконавиця.
Нагадаємо, Мінаж знялася для обкладинки чоловічого журналу XXL.
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