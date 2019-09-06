PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

В зоне риска: Лобода випустила новий трек

Українська співачка Світлана Лобода випустила новий трек В зоне риска.

В зоне риска: Лобода випустила новий трек

Світлана Лобода випустила новий трек, який має всі шанси стати хітом осені. Композиція називається В зоне риска.

Офіційна прем’єра пісні запланована на сьогодні. Трек вийде на всіх цифрових платформах.

Фанати з нетерпінням чекають виходу кліпу.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on

Читайте: Грим і танці: Лобода показала процес зйомок кліпу Пуля-дура

 

View this post on Instagram

 

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on

До слова, у новій відеороботі Пуля-дура Світлана Лобода приміряла кілька образів: і фатальної брюнетки, і звичної блондинки.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка